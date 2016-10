Brutaler Überfall auf Autofahrer

Ein 19-jähriger Autolenker ist Montagfrüh im Bezirk Gänserndorf von unbekannten Tätern aus dem Auto gezerrt und niedergeschlagen geworden. Sie ließen das schwer misshandelte Opfer auf einem Feld zurück und flüchteten mit dessen Auto.

Der 19-jährige Fahrzeuglenker war in den frühen Morgenstunden mit seinem Pkw auf der Landstraße 6 in Richtung Deutsch Wagram unterwegs, als er von einem Unbekannten am Straßenrand angehalten wurde. Nachdem der junge Mann sein Auto stoppte, stiegen plötzlich der Anhalter und ein zweiter Unbekannter zu ihm ins Fahrzeug. Die Männer zwangen den 19-Jährigen nach einer kurzen Weiterfahrt, das Fahrzeug anzuhalten und zerrten ihn aus dem Auto.

Immer wieder schlugen sie auf den 19-Jährigen ein und sperrten den verletzten jungen Mann schließlich in den Kofferaum. Der 19jährige konnte mit seinem Handy die Polizei alarmieren. Auf einem Feldweg ließen die Täter dann ihr mißhandeltes Opfer geknebelt und verletzt zurück. Die unbekannten Männer flüchteten mit Bargeld und dem Auto des jungen Mannes. Eine Alarmfahndung nach den Tätern verlief bisher ergebnislos.