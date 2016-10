Neuer Supterintendent wird in Amt eingeführt

Lars Müller-Marienburg, neuer Superintendent der Evangelischen Kirche in Niederösterreich, wird am Samstag in der Auferstehungskirche in Wr. Neustadt feierlich in sein Amt eingeführt. Der ORF überträgt live (15.00 Uhr).

Lars Müller-Marienburg wurde 1977 in Ansbach (Deutschland) geboren und studierte Evangelische Theologie in München. Nach seinem Vikariat in Linz und seiner Pfarramtskandidatenzeit in Pöttelsdorf (Burgenland) wurde er 2010 Pfarrer der evangelischen Pfarrgemeinde Innsbruck-Auferstehungskirche.

Müller-Marienburg ist Mitglied der Synode A.B. und der Generalsynode, Mitglied der Diözesanen Jugendleitung sowie Mitglied der Liturgischen Konferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Der neue Superintendent folgt auf Paul Weiland, der im August des Vorjahres plötzlich verstorben ist.

edp / Uschmann

Lars Müller-Marienburg ist als Superintendent für 28 Gemeinden und etwa 40.000 Evangelische in Niederösterreich zuständig. Zu seinen Aufgaben gehört die geistliche Führung der Diözese. Er hat die Aufsicht über die kirchlichen Ordnungen und über die schriftgemäße Verkündigung. Zu den bischöflichen Rechten gehören Ordination und Visitation. Die Stellung entspricht der des Diözesanbischofs in der römisch-katholischen Kirche.

Müller-Marienburg: „Gutes Miteinander pflegen“

Als Superintendent wolle Lars Müller-Marienburg „das gute Miteinander pflegen und fortsetzen“, das in den Jahren unter seinem verstorbenen Vorgänger Paul Weiland innerkirchlich selbstverständlich geworden sei. Seinen persönlichen Glaubensweg bezeichnete der 39-Jährige bei seiner Antrittspressekonferenz am 5. Oktober in St. Pölten als „geprägt von der Suche nach dem Miteinander von Frommsein und Freiheit“.

Der neue Superintendent werde „mit Kompetenz, Engagement und Einsatz seine Akzente setzen“, gab sich Bischof Michael Bünker bei dem Pressegespräch überzeugt. Gleichzeitig verwies er darauf, dass auch Müller-Marienburg in die Vorbereitungen auf das Jubiläum „500 Jahre Reformation“, das 2017 begangen wird, einsteigen „darf und muss“. Müller-Marienburg ist für zwölf Jahre bestellt.

Amtseinführung live in ORF 2/N und ORF III

Die offizielle Amtseinführung findet am 15. Oktober durch Bischof Michael Bünker in der Auferstehungskirche in Wr. Neustadt statt und ist in einer Liveübertragung des ORF NÖ von 15.00 bis 17.00 Uhr in ORF 2/N und in ORF III zu sehen. Diese Übertragung ist eine Produktion des ORF Niederösterreich und wird von Chefredakteur Robert Ziegler moderiert. Am Sonntag ist der neue Superintendent ab 9.04 Uhr in der „Nahaufnahme“ auf Radio Niederösterreich Gesprächspartner von Alice Herzog.

