Endstation für schrottreifen Pkw auf A4

Für einen schrottreifen Pkw ist bei einer Verkehrskontrolle auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha Endstation gewesen. Bei dem Auto seien fünf schwere und neun Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt worden, so die Polizei.

Alle vier Reifen wiesen demnach Gewebebrüche auf, teilweise war kein Profil mehr vorhanden. Der Fahrzeugrahmen und der -boden waren an mehreren Stellen durchgerostet, ebenso die Aufhängung der Hinterachse, die „keinen Halt mehr hatte und bei einer Vollbremsung wahrscheinlich weggebrochen wäre“, hieß es im Bericht der Landespolizeidirektion. Weiters war der Rahmen der Vorderachse stark verborgen, links hinten fehlte die Türschnalle. Beide Außenrückblickspiegel waren zerbrochen.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Dem Lenker, einem 25-jährigen slowakischen Staatsbürger, wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichentafeln des in der Slowakei angemeldeten Autos wurden abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben. An die Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha erging eine Anzeige.