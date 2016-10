Lkw drohte in Donau zu stürzen

Ein Lkw drohte am Dienstag in die Donau zu stürzen. Das Fahrzeug stand bei der Baustelle für den Hochwasserschutz in Emmersdorf (Bezirk Melk), als es abzurutschen drohte. Es konnte von der Feuerwehr gesichert werden.

Der Lastwagen stand auf einer Böschung im Bereich der Baustelle für den Hochwasserschutz. Der Betonmischer geriet, während er fuhr, auf das Bankett. Er drohte umzukippen, abzurutschen und in die Donau zu stürzen. Die Feuerwehr wurde rasch alarmiert.

Die Einsatzkräfte mussten Seilwinden einsetzen, um den Betonmischer zunächst zu sichern. Erst dann gelang es, den Lastwagen wieder zurück auf festen Grund zu ziehen. Während der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße3 (B3) abgesperrt werden.