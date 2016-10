Shakespeares Liebespaare in Mödling

Mit „Lovers and Fools“ ist das Stadttheater Mödling am Dienstag in die neue Saison gestartet. Intendant Bruno Max präsentiert dabei eine Mischung aus Songs, Sonetten und Szenen von William Shakespeare zum Thema Liebe.

Ob Romeo und Julia, Ophelia und Hamlet oder Troilus und Cressida: Die berühmtesten Liebespaare der Weltliteratur stammen aus der Feder von William Shakespeare. Anlässlich seines 400. Todestages nimmt das Stadttheater Mödling den englischen Dichter mit in das diesjährige Programm. „So wie bei allem bei Shakespeare gibt es keinen Sicherheitsschirm. Heute ist Liebe etwas Unverbindliches: Man kommt zusammen und geht wieder auseinander. Bei Shakespeare bedeutet das meistens Verzweiflung, Tod und eine Änderung aller Lebensumstände“, sagt Intendant Bruno Max.

Shakespeare im Stadttheater Mödling Szenen und Lieder aus „Romeo und Julia“ oder „Was ihr wollt“ sind bei „Lovers and Fools“ auf der Bühne zu sehen.

Für den Auftakt der diesjährigen Spielsaison inszeniert Bruno Max eine Mischung aus Liedern, Sonetten und Szenen von William Shakespeare, die alle das Thema Liebe aufgreifen. „Die Sonetten stehen bei Shakespeare normalerweise nicht im Vordergrund, obwohl es der letzte große Sonettenzyklus mit 154 Sonetten ist. Sie beschäftigen sich ausschließlich mit Liebe und Verlust auf so unterschiedliche Art und Weise, dass Shakespeare das Genre damit verändert hat“, so Bruno Max.

„Shakespeare fasziniert auch heute noch“

Mit der Inszenierung von „Lovers and Fools“ will der Intendant zeigen, dass der englische Dichter und seine Werke auch 400 Jahre nach seinem Tod nach wie vor faszinieren. „Er hat es immer geschafft, mit einfachen Geschichten Großes zu erzählen“, sagt Sängerin Bettina Soriat. Sie spielt auf der Bühne unter anderem Cleopatra und Beatrice.

„Für mich deckt Shakespeare mit seinen Stücken ein unglaubliches Spektrum ab, und das macht die Faszination für mich aus. Aber Genialität ist immer schwer zu erklären“, sagt Schauspieler Wolfgang Lesky.

