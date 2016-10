Rax-Seilbahn: 100.000 Gäste seit Neueröffnung

Die Rax-Seilbahn hat seit der Wiedereröffnung vor drei Monaten 100.000 Gäste verzeichnet. Auch die Seilbahnen am Ötscher und Hochkar ziehen eine positive Sommerbilanz mit 30 Prozent mehr Fahrten gegenüber dem Vorjahr.

Die Rax-Seilbahn war erst im Juli wieder in Betrieb gegangen, nachdem sie grundlegend modernisiert worden war. Jubiläumsgäste am Mittwoch waren Franz und Martha Rolland aus Payerbach, teilte die Wirtschaftsagentur des Landes, ecoplus, in einer Aussendung mit. Das Ehepaar kommt mehrmals im Jahr auf die Rax - am Mittwoch zum Schneewandern. „Die Modernisierung hat der touristischen Entwicklung der Regionen einen weiteren Schub verpasst, die lokale Wertschöpfung wird gesteigert und Arbeitsplätze werden gesichert“, sagte Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP).

Anlage um 3,2 Millionen Euro erneuert

Die Seilbahn mit Baujahr 1926 ist seit mehr als 40 Jahren im Besitz der Familie Scharfegger. Rund 3,2 Millionen Euro wurden in die Modernisierung investiert. Die Anlagensteuerung und das Laufwerk der Fahrzeuge wurden erneuert, die Kabinen adaptiert, Sicherheitsvorrichtungen installiert und Spanneinrichtungen für Trag- und Zugseil modernisiert. Die Kapazitäten konnten mithilfe eines neuen Besucherlenkungstools gesteigert werden, hieß es in einer Aussendung. Die Kabinenkapazität an sich blieb jedoch gleich.

Thule G. Jug

Die Seilbahn auf die Rax zählt zu Niederösterreichs Top-Ausflugszielen in den Wiener Alpen. Pro Jahr würden rund 150.000 Personen befördert, wobei in acht Minuten Fahrzeit ein Höhenunterschied von 1.017 Meter überwunden wird. Die Bergstation liegt in 1.546 Metern Seehöhe, das von Wanderwegen durchzogene Raxplateau erstreckt sich auf 34 Quadratkilometer und lädt auch im Winter etwa zum Schneeschuhwandern ein, die Heukuppe ist 2.007 Meter hoch.

75.000 Fahrten auf Ötscher und Hochkar

Die Seilbahnen am Ötscher und am Hochkar (beides Bezirk Scheibbs) verzeichnet rund 75.000 Fahrten, was einer Steigerung von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Hochkar 360-Grad-Skytour, ein 900 Meter langer Rundweg mit einer 60 Meter langen Hängebrücke, erweise sich als Publikumsmagnet: Seit der Eröffnung 2015 hätten bereits mehr als 50.000 Gäste die Aussicht über Niederösterreich und die Steiermark genossen.

In Lackenhof am Ötscher und am Hochkar gehe man mit dem 2-Gipfel-Ticket im Sommer und enger Kooperation im Winter seit einigen Jahren gemeinsame Wege. In Lackenhof endet die Sommersaison am 23. Oktober, am Hochkar eine Woche später.

