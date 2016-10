Viertägige Teilsperre auf Westbahnstrecke

Die neue Westbahnstrecke wird Mitte November zwischen Wien und St. Pölten für vier Tage teilweise gesperrt. Der Grund ist die Anbindung der neuen Güterzugumfahrung von St. Pölten an die bestehenden Strecken.

Am Bahnknoten Wagram werden zwischen Samstag, 12. November, und Dienstag, 15. November, die letzten Weichen gelegt. Die Güterzugumfahrung wird damit an die Westbahnstrecke angebunden. Gleichzeitig wird die Strecke mit Sensoren technisch aufgerüstet, der Fahrplantakt kann damit künftig verringert werden. Im genannten Zeitraum werden zudem Sicherheitsübungen in zwei Tunneln durchgeführt, teilten die ÖBB am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Umleitungen und Schienenersatzverkehr

Um die Arbeiten in nur vier Tagen bewerkstelligen zu können, muss die Bahnstrecke Wien-Tullnerfeld-St. Pölten von 12. bis 15. November teilweise gesperrt werden. Züge, die Wien und St. Pölten verbinden, werden über Neulengbach umgeleitet. Außerdem wird auch ein Schienenersatzverkehr im Abschnitt St. Pölten - Tullnerfeld eingerichtet. Zwischen Tullnerfeld und Wien besteht den ÖBB zufolge am Samstag und Sonntag ebenfalls ein Schienenersatzverkehr, wobei nicht Wien Hauptbahnhof, sondern Wien Meidling (U6) angefahren wird.

Am Montag und Dienstag verkehren die Züge stündlich in beide Richtungen mit dem Ziel Wien Hütteldorf (U4) bzw. Wien Westbahnhof (U3, U6). Die S40 fährt an den vier Tagen zwischen St. Pölten und Tulln nur alle zwei Stunden statt stündlich, vereinzelt müssen auch hier S-Bahnen im Schienenersatzverkehr geführt werden (Montag und Dienstag). Ebenfalls einen Ersatzverkehr wird es in Teilabschnitten der S50 geben.

Neue Trasse wird Ende 2017 in Betrieb genommen

Bei der Güterzugumfahrung St. Pölten handelt es sich um eine 24,7 km lange, zweigleisige Hochleistungsstrecke, die im Rahmen des viergleisigen Ausbaus der Westbahnstrecke errichtet wird. Sie schafft den ÖBB zufolge die Voraussetzung für die dringend benötigte Kapazitätserhöhung und soll die Verlagerung von der Straße auf die Schiene fördern. Ende 2017 soll die neue Trasse in Betrieb genommen werden und ab dann auch den Hauptbahnhof St. Pölten vom Güterverkehr entlasten.

