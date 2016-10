SKN hat eigenen Fanklub für Frauen

Fußball-Bundesligist St. Pölten will künftig die weibliche Anhängerschaft gezielter ansprechen. Im Rennen um den ersten reinen Frauen-Fanklub Österreichs lieferte man sich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Rekordmeister Rapid.

„Wir wollten eigentlich erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn unsere Statuten eingetragen sind. Rapid war da offensichtlich etwas schneller mit der Öffentlichkeitsarbeit. Wer jetzt wirklich den ersten Frauen-Fanklub gegründet hat, ist aber nebensächlich. In der Bundesliga gibt es genug Platz für Frauen“, freut sich Präsidentin Maria Wohlmuth über den Start des „SKN FIRST Ladies CLUB“.

SKN FIRST Ladies CLUB

In Zusammenarbeit mit der SKN-Klubführung ist die Zielsetzung, künftig vermehrt fußballbegeisterte Frauen anzusprechen, die sich derzeit noch nicht trauen, in den von Männern dominierten Stadien, ihren Klub zu unterstützen. „Es gibt viele, die noch Hemmungen haben, allein ins Stadion zu gehen oder niemanden kennen, mit dem sie ihre Leidenschaft teilen können. Diesen Frauen wollen wir ein Angebot machen und so die weiblichen Kräfte auf den Rängen bündeln“, betont Wohlmuth.

„Wollen Frauen-Kräfte bündeln“

Der Fanklub für Frauen will auch dazu anregen, den Stadionbesuch als Familienevent zu verstehen. „Wir wollen auch unterstützen, dass Frauen gemeinsam mit ihren Kindern und Männern zu den Spielen kommen. Ich denke, da gibt es noch viel Potenzial“, so Wohlmuth. Derzeit steht das Projekt noch in den Startlöchern. Die Mitgliederanzahl soll sich bis zum Saisonende zumindest verdoppeln.

„Wir haben aktuell 20 Unterstützerinnen und der Zuspruch läuft sehr gut. Mit 40 Mitgliedern werden wir uns auch mit eigenen Choreografien in der NV Arena in Szene setzen. Darauf dürfen sich die männlichen SKN-Fanklubkollegen der Wolfsbrigade schon freuen“, scherzt Wohlmuth. "Wir werden aber auch alles daran setzen, schon beim Niederösterreich-Derby gegen die Admira und beim nächsten Heimspiel gegen Meister Salzburg für Stimmung zu sorgen. Die Unterstützung vom „zwölften Mann" muss schließlich nicht immer von Männern kommen.“

Links: