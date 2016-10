CEO Award 2016 für Flughafen-Vorstand

Als die „erfolgreichsten Vorstände börsenotierter Unternehmen“ haben die Flughafen-Vorstände Günther Ofner und Julian Jäger den CEO Award 2016 erhalten, der vom „Börse Express“ und der Wirtschaftsprüfungsagentur Deloitte vergeben wird.

Wesentliche Kriterien waren für die Jury dabei die Entwicklung der Unternehmenskennzahlen, die Aktienperformance und die strategische Positionierung des Unternehmens. Die Flughafen Wien AG - mit Sitz in Schwechat (Bezirk Wien-Umgebung) - mit ihren Vorständen überzeugte „durch die starke Entwicklung am Kapitalmarkt und der konsequenten Umsetzung ihrer Qualitäts- und Produktivitätsstrategie", so die Jury.

„Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für den Erfolgskurs des Unternehmens und wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen Einsatz auf diesem gemeinsamen Weg.“, so Julian Jäger und Günther Ofner anlässlich der Preisverleihung.

BE/Draper

Neben einer guten wirtschaftlichen Performance müsse ein erfolgreicher Manager in Zeiten großer Veränderung vor allem Leadership unter Beweis stellen, sagte Bernhard Gröhs von Deloitte Österreich. "Erfolgreiche Führungskräfte und Unternehmer sind es, die den Wirtschaftsstandort Österreich stärken und erfolgreich in die Zukunft führen. Solche herausragenden Führungspersönlichkeiten haben wir auch heuer mit den CEO- und CFO-Awards ausgezeichnet“, erläuterte Gröhs.

In der Internationalen Kategorie gewann Georg Kapsch, CEO der Kapsch TrafficCom AG, den CEO Award 2016. Zum nationalen CFO des Jahres wurde Christian B. Maier, CFO der PORR AG, gewählt. Der heuer zum ersten Mal verliehene CFO Newcomer of the Year Award ging an Christina Franz, CFO der Allianz Elementar Versicherungs-AG.

