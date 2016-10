Krumbach: Zwei Autos in Brand gesteckt

In Krumbach (Bezirk Wr. Neustadt) musste die Feuerwehr in der Nacht auf Samstag innerhalb kurzer Zeit zwei brennende Autos löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es dürfte sich um Brandstiftung handeln.

In der Nacht auf Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr zunächst zu einem Pkw-Brand in der Nähe des Sport- und Kulturzentrums von Krumbach gerufen. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Helfer konnten das Feuer mittels Schnellangriffseinrichtung und mit Schaum löschen und verständigten die Polizei, berichtet die Feuerwehr.

Einsatzdoku / Stangl

Unmittelbar nachdem der erste Brand gelöscht war, musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Laut Feuerwehr kam die Angestellte einer lokalen Bäckerei vorbei und meldete den Einsatzkräften, dass ein weiteres Auto zu brennen begonnen hätte. Auch dieser Brand konnte innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Link: