art.experience: drei Orte, ein Kulturfestival

Kabarett, Lesungen und Diskussionen bietet das Festival „art.experience“, das am Mittwoch in Mödling beginnt und bis Mitte November auch in Perchtoldsdorf und Baden stattfindet. Es umfasst in der siebenten Auflage 24 Veranstaltungen.

Bei dem „Drei-Städte-Festival“, das von 19. bis 28 Oktober im Reiffeisenforum Mödling und auf der Burg Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) und von 3. bis 13. November an verschiedenen Orten in Baden stattfindet, sind unter anderem Künstler wie Stipsits & Rubey, Klaus Eckel, die Science Busters, Adele Neuhauser & Edi Nulz oder Palfrader & Scheuba angesagt.

Vision05

„Kultur vor der Haustüre“ lautet das Credo von Organisator Nicolas Hold. Neben „alten Bekannten“ freut sich der Veranstalter laut einer Aussendung auch auf beim Festival erstmals gastierende Künstler wie etwa André Heller, die Gebrüder Moped, Reinhard Nowak, Zirkowitsch & Fröhlich und Rudi Roubinek. In Baden sind das Casino, die Halle B, das „at The Park“-Hotel und erstmals das Arnulf Rainer Museum Austragungsorte.

Diskussionen, Lesungen und Bewerbe

Bei dem Festival finden auch Veranstaltungen zu den Themenschwerpunkten „Ach Österreich! Was tun, wenn wählen nicht mehr reicht?“, „Feminismus - ein Konzept für morgen?“ und „Flucht! - Die ausweglose Situation“ statt. Angesagt sind dazu Journalisten und Autoren wie Armin Thurnher, Andreas Koller, Gertraud Klemm, Sarah Fischer, Susanne Scholl, Barbara Blaha und Klaus Werner Lobo.

Darüber hinaus werden wie schon in den vergangenen Jahren in Baden ein Kurzgeschichten- und Lyrikbewerb ausgetragen. Erneut angeboten wird auch der niederösterreichische Kinder- und Jugendkurzgeschichtenbewerb für Schüler ab zehn Jahren.

