Saisonstart des Europaballetts mit „Piaf“

Mit der Serie „Stars and Friends“ eröffnete am Wochenende das Europaballett St. Pölten die neue Saison. Als Stars waren geladen der Entertainer Alfons Haider und die Sängerin Johanna Kräuter. Sie interpretierten Chansons von Edith Piaf.

„Stars and Friends“, die neue Reihe des Europaballetts Sankt Pölten entführte an diesem Abend musikalisch ins Paris vor mehr als 50 Jahren und zeichnete das faszinierende Leben von Edith Piaf nach. Mit großartiger Stimme ausgestattet, bringt Johanna Kräuter die einzigartige Edith Piaf souverän und dennoch demütig in Erinnerung.

Johanna Kräuter mit Piaf-Klassikern Kein Chanson steht so sehr für das Leben der Edith Piaf wie „Non, je ne regrette rien“.

„Eine Edith Piaf zu imitieren, wäre völlig überzogen. Es ist großartig, sich dieser Geschichte zu nähern, ihre Texte zu singen und nachzuspüren, was diese Frau alles erlebt hat. Ich hoffe, ich kann das Publikum mitnehmen auf die Reise und ein Sprachrohr sein für die Piaf, um die Menschen wieder daran zu erinnern, wie toll sie gesungen hat“, erzählt die Sängerin Johanna Kräuter zur Idee dieses Programms.

Alfons Haider mit Respekt vor Edith Piaf

Der Sänger, Schauspieler und Entertainer Alfons Haider erzählte von den großen Erfolgen und den Schicksalsschägen des „Spatz von Paris“. Er steuerte Lieder aus dem musikalischen Umfeld der Piaf bei und machte damit auch ihre Zivilcourage aufmerksam: „Weil sie wirklich tapfer im zweiten Weltkrieg betont hat: ‚Nein, ich werde meine jüdischen Komponisten nicht ausliefern und werde weiterhin mit ihnen arbeiten.‘ Das war wirklich sehr mutig von ihr.“

ORF

Gelungener Auftakt des Europaballetts

Für das Ensemble des Europaballetts war dieser Abend eine gute Gelegenheit, schauspielerische Akzente mit modernem und klassischem Tanz zu kombinieren. „Wir haben in diesem Bereich natürlich unsere Erfahrungen gesammelt, sei es bei den Salzburger Festspielen, in Kufstein oder in Steyr. Szenisches Spiel ist aber auch Teil der Ausbildung“, erläutert Ballettschef Michael Fichtenbaum.

Zwei herausragende Tanztalente Lucia Zimmardi (Italien) und Florient Cador (Frankreich) tanzen zu „La Boheme“ von Charles Aznavour. Am Klavier: Lior Kretzer

Mit der traditionellen Herbstgala ( 21. Oktober 2016 ) und dem Programm „Walk on“ ( 29. Oktober 2016 ), bei dem junge Choreografen ihr Talent unter Beweis stellen können, setzt das Europaballett die Saison in seinem Stammhaus, dem „Theater des Balletts“, in der Oriongasse in Sankt Pölten fort.

