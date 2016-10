Auto beim Einparken in den Bach gestürzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Sonntagnacht im Bezirk Melk ereignet: Bei Pühra ist ein Auto über eine 20 Meter hohe Böschung in die Mank gestürzt. Der Wagen überschlug sich und landete im Bach. Die Lenkerin wurde schwer verletzt.

Beim nächtlichen Rückwärtseinparken in Pühra, einem Ortsteil von Sankt Leonhard am Forst (Bezirk Melk), dürfte die Frau das Ende der Parkfläche übersehen haben. Das Auto rutschte weg, kippte nach hinten und stürzte 20 Meter über die Böschung. Dabei überschlug sich der Kleinwagen und landete schließlich zur Gänze in der Mank.

Die Rettung gestaltete sich schwierig. Die verletzte Lenkerin musste zunächst von den Rettungskräften noch im im Bach liegenden Auto versorgt werden. Unter Einsatz mehrerer Leitern, Seilen und einer Korbtrage wurde die Frau von der Feuerwehr über die 20 Meter tiefe Böschung nach oben gehoben und zum Rettungswagen transportiert. Mit einem Kranfahrzeug wurde das Wrack aus dem Bach gehoben.