Symposium spürt die Spiritualität auf

Mit dem Symposium „Evangelische Spiritualität in Niederösterreich“ wird am Freitag dem im August 2015 überraschend verstorbenen Superintendenten der Diözese Niederösterreich, Paul Weiland, gedacht.

Mit diesem Symposium „Evangelische Spiritualität in Niederösterreich“ werde an Weilands Arbeit, vor allem aber auch an sein ökumenisches Engagement erinnert, sagte Initiatorin und Pfarrerin Rotraud A. Perner gegenüber dem Evangelischen Pressedienst.

Landeskorrespondenz Niederösterreich/Johann Pfeiffer

Referieren werden bei der Veranstaltung in der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in Krems unter anderem der Bischof der Evangelischen Kirche Österreich, Michael Bünker, Gefangenenseelsorger Markus Fellinger, Pfarrer Dietmar Weikl-Eschner sowie die Psychotherapeutin und evangelische Pfarrerin Perner.

Perner: „Spiritualität berührt Grenzen“

In einer ökumenisch besetzten Schlussrunde diskutieren der am vergangenen Samstag in sein Amt eingeführte Superintendent von Niederösterreich, Lars Müller-Marienburg, Martin Jawurek, der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten, Hermann Dikowitsch, Leiter der Gruppe Kultur und Wissenschaft des Landes Niederösterreich sowie der Benediktinerpater Udo Fischer.

„Spiritualität berührt Grenzen“, sie fordere heraus, „Ausgegrenzte als Gleiche in Christo wertzuschätzen“, in Verbindung zu den geschichtlichen Wurzeln zu bleiben und auch „unsere engen Grenzen zu weiten“, so Perner. Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos.

