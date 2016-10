Schuldsprüche in Mädchenhändlerprozess

Schuldsprüche gab am Dienstag im Landesgericht Korneuburg in einem Prozess um grenzüberschreitenden Prostitutionshandel. Ein vormaliger Bordellbetreiber und seine Freundin wurden zu teilbedingter Haft verurteilt.

Das Paar hatte laut Anklage unter der vorgespiegelten Aussicht auf Jobs Frauen aus Rumänien angeworben und einfliegen lassen, um sie im tschechischen Bordell des Beschuldigten einzusetzen. Dort mussten die „Damen“ die vorfinanzierten Reisekosten und die „Vermittlungsprovision“ dann „abarbeiten“. Vier davon aus der Heimat der 33-Jährigen Angeklagten seien „besonders naiv“ gewesen, so die Richterin, elf weitere seien der Prostitution zugeführt worden.

Milde Urteile für die Angeklagten

Da sich die beiden am Dienstag vollinhaltlich schuldig bekannten, gab es trotz des Strafrahmens von bis zehn Jahren Haft milde Urteile. Es habe sich um Täuschung gehandelt, aber keinerlei - milieubekannte - Gewalt oder Drohungen gegeben, lautete die Begründung. Zudem konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob einige der Mädchen nicht schon zuvor in Tschechien „einschlägig gearbeitet“ hätten.

Der 28-Jährige Mann wurde zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, zwei davon bedingt, seine Freundin erhielt 33 Monate, davon 22 bedingt. Vorhaften wurden angerechnet. Komplett bedingte Strafen waren laut der Richterin aus generalpräventiven Gründen auszuschließen. Die Urteile sind rechtskräftig.

Täterpaar will das Milieu wechseln

Der Mann, der bereits in Tschechien wegen Zuhälterei vor Gericht gestanden war, erklärte, neben seinem Autohandel künftig in der elterlichen Land- und Forstwirtschaft mitzuhelfen. Sie wolle bei ihrem Lebensgefährten mitarbeiten, ließ die Beschuldigte via Dolmetscherin wissen. Die 33-Jährige Beschuldigte hatte in dem Etablissement als Prostituierte begonnen und war dann als Bardame tätig.