Bewohner in Pflegeheim gequält und erniedrigt

In einem Pflegeheim in Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) sollen bettlägerige Bewohner gequält und erniedrigt worden sein. Wie die „Zeit im Bild 2“ am Dienstag berichtete, wurden vier Pfleger fristlos entlassen. Die Heimleitung erstattete Anzeige.

Die vier Pfleger sollen hilflose Bewohner des privaten Pflegeheims grausam gequält und erniedrigt haben. Unter anderem sei einer Frau mit den Worten, dass sie stinke, Haarspray ins Gesicht und in den Mund gesprüht worden sein. Unter „Aromapflege“ hätten die bereits fristlos entlassenen Pfleger das Verreiben von scharfem, ätherischem Alkohol in Augen und Genitalien verstanden, berichtete die „Zeit im Bild 2“ am Dienstag. Einer Bewohnerin soll mit den Worten, man müsse Restmüll einsparen, Kot in den Mund gestopft worden sein.

Geschäftsführer verspricht „lückenlose Aufklärung“

Der Verdacht wurde am Freitag nach dem Hinweis einer Mitarbeiterin bekannt. Florian Pressl, der Geschäftsführer der Einrichtung, zeigte sich in der „ZiB2“ über die Vorfälle schockiert. „Ich war entsetzt, dass so etwas möglich ist, dass es Menschen gibt, die überhaupt zu solchen bösartigen Dingen in der Lage sind“, sagt er. Man habe sofort begonnen, den Sachverhalt aufzuklären und die Mitarbeiter vom Dienstplan abzuziehen. Am Montag seien dann vier Pfleger, bei denen sich der Verdacht erhärtet hätte, entlassen worden und man habe bei der Polizei Anzeige erstattet.

Pflegemissbrauch in Niederösterreich Wie die „Zeit im Bild 2“ berichtet sollen besonders hilflose, bettlägrige Personen grausam gequält und erniedrigt worden sein.

Auch die Pflegeaufsicht, die Patientenanwaltschaft und die Angehörigen der Betreuten wurden über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt. Das „besonders perfide“ sei laut dem Geschäftsführer gewesen, dass ausschließlich besonders pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner betroffen waren, die „nicht mehr selbst äußerungsfähig waren, die nicht mehr selbst um Hilfe rufen konnten, die niemandem davon erzählen konnten.“ Er versprach volle Transparenz: „Wir wollen eine lückenlose Aufklärung.“