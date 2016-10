Neuer ÖBB-Fahrplan bringt „Anpassungen“

In St. Pölten ist am Mittwoch der neue ÖBB-Fahrplan vorgestellt worden, der am 11. Dezember in Kraft treten wird. Für die Ostregion bringt der Fahrplan keine großen Änderungen, denn der bestehende Fahrplan habe sich bewährt.

Vor allem auf den Pendlerstrecken wird es ein dichteres Taktintervall und auch zusätzliche Züge geben, heißt es bei der Präsentation des neuen Fahrplans am Hauptbahnhof in St. Pölten. Seitens der ÖBB sprach man aber lediglich von Anpassungen. Der bisherige Taktfahrplan soll im Wesentlichen fortgesetzt werden, weil sich der bestehende Fahrplan bewährt habe.

„Das sehen wir an der steigenden Zahl an Fahrgästen und das auf allen Strecken. Das ist eben auch eine besondere Freude, dass dieses Plus an Fahrgästen auf allen Strecken zu verzeichnen war“, sagte Verkehrslandesrat Karl Wilfing (ÖVP). Laut Wilfing werden mittlerweile rund 30 Millionen statt wie bisher 18 Millionen Euro jährlich in den Nahverkehr investiert.

Arbeiterkammer kritisiert Preissteigerungen

Bereits im Vorfeld gab es Kritik seitens der Arbeiterkammer an dem neuen Fahrplan. Eine aktuelle Pendlerumfrage habe ergeben, dass 64 Prozent der Fahrgäste mit dem Fahrplan nicht zufrieden sind. Kritisiert wurden von den befragten 2.000 Pendlerinnen und Pendlern etwa die teilweise „unerklärlichen Preissteigerungen“. Die stark frequentierte Pendler-Strecke von Wiener Neustadt nach Baden kostet laut Arbeiterkammer bei der Jahreskarte etwa um 218 Euro mehr, was einem Plus von 32 Prozent entspricht. Die Arbeiterkammer forderte deshalb Nachbesserungen.

„Diese Vorschläge müssen wir natürlich im Zuge des Verhältnisses mit Bund, mit dem Land und mit allen Interessensgemeinschaften, die hier dabei sind, in eine Finanzierung und ich eine Machbarkeit bekommen“, sagte ÖBB-Regionalmanager Michael Elsner in Bezug auf den Vorstoß der Arbeiterkammer. Seitens der ÖBB will man in den nächsten Monaten jedenfalls in neue Züge investieren. Bis Februar 2017 sollen in Niederösterreich 66 neue Cityjet-Garnituren unterwegs sein.

