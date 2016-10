Kirchstetten: Pflegerin spricht von Intrige

Nach dem Bekanntwerden des Pflegeskandals in Kirchstetten (Bezirk St. Pölten), spricht in der Tageszeitung HEUTE eine der Tatverdächtigen von einer Intrige. Vier Pflegerinnen und Pfleger stehen unter dem Verdacht Heimbewohner gequält zu haben.

In dem Artikel sprach die Pflegegerin davon, dass es sich um eine furchtbare Intrige handle und erhob den Vorwurf, dass man im Pflegeheim in Kirchstetten permanent unterbesetzt gewesen sei- mehr dazu in Staatsanwaltschaft ermittelt in Pflegeskandal (noe.ORF.at; 19.10.2016). Gegenüber noe.ORF.at bestätigte die Pflegerin ihre Vorwürfe. Sie wollte aber kein weiteres Interview ohne Anwalt mehr geben.

Keine Stellungnahme vom Pflegeheim

Von Seiten des Pfegeheims wollte man zum Vorwurf der Intrige keine Stellungnahme abgeben. Es wird lediglich betont, dass man den vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel und die gesetzlichen Vorgaben einhalte.

Übergriffe könnten seit Monaten erfolgt sein

Bei einer ersten Befragung der vier tatverdächtigen Pflegerinnen und Pfleger soll herausgekommen sein, dass diese Übergriffe über meherer Monate erfolgt sind, sagte der Leiter der Abteilung Pflegeheime im Land Niederösterreich, Otto Huber. Die Beschuldigten sollen auch sehr oft gemeinsam Dienst gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die vier Mitarbeiter wurden angezeigt und sind auf freiem Fuß.

