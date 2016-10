Störche überwintern in Niederösterreich

Eigentlich ist der Weißstorch ein Langstreckenzugvogel, der in Afrika und Asien überwintert. Doch immer häufiger bleiben Störche im Winter in Niederösterreich. Problematisch wird dann weniger die Kälte als die Nahrungssituation.

Derzeit kann man in Kammerhof bei Hofstetten (Bezirk St. Pölten) im Pielachtal ein Storchenpaar sehen, was für diese Jahreszeit ungewöhnlich ist. Seit etwa vier, fünf Wochen stehen sie dort tagsüber auf den Wiesen. Die Nacht verbringen sie auf dem Rauchfang von Josef Planna in Kammerhof. Auch im Nationalpark Donau-Auen ist - wie auch in den Jahren zuvor - ein Storch nicht in wärmere Gefilde gezogen, sondern im Weinviertel geblieben.

Ruckenbauer/Nationalpark Donau-Auen

Abflugzeit üblicherweise im August

Der Weißstorch zieht normalerweise ab August von seinen Brutgebieten - in Niederösterreich zum Beispiel in den March-Thaya-Auen - in sein Winterquartier in Afrika und Asien. Doch in den letzten zehn bis 15 Jahren blieben vermehrt Störche während der Wintermonate in Österreich, so Eva Karner-Ranner von der Organisation Bird Life Österreich.

„Normalerweise kann man davon ausgehen, dass jene Störche ihr Zugverhalten verlernt haben, die entweder aus Zuchten kommen, oder Pflegestörche, die aus Gefangenschaft stammen“, sagte Karner-Ranner. Aber auch die milderen Winter in Niederösterreich könnten einen gewissen Einfluss auf das Zugverhalten der Störche haben.

Niedrige Temperaturen schaden Störchen nicht

Bei Vögeln, die im Winter nicht in wärmere Gebiete ziehen, sind weniger die winterlichen Temperaturen ein Problem, vielmehr die Nahrungssituation, so Erika Dorn vom Nationalpark Donau-Auen. Störche können also auch bei Minusgraden in Niederösterreich überwintern, solange sie genügend Nahrung wie etwa Insekten und Kleintiere auf offenen Feldern und Wiesen finden. Problematisch könnten daher eine geschlossene Schneedecke und ein gefrorener Boden werden, so Karner-Ranner.

