Heimstärke gegen Auswärtsschwäche im Derby

Wr. Neustadt gegen Horn heißt es am Freitagabend in der Ersten Fußball-Liga. Beide Vereine konnten zuletzt Selbstvertrauen tanken. Dennoch gehen die Wr. Neustädter als Favorit ins NÖ-Derby – dank der wieder entdeckten Heimstärke.

Auch die aktuelle Tabellensituation spricht für Wr. Neustadt. Das Team um Verteidiger und Assistenz-Trainer Andreas Schicker liegt mit 19 Punkten auf Platz fünf. Horn hat als Vorletzter bereits acht Zähler Rückstand. „Wir wissen, dass das ein richtungsweisendes Spiel sein kann“, so Schicker im Gespräch mit noe.orf.at, "wenn wir gewinnen, können wir uns vielleicht sogar dauerhaft von unten verabschieden. Das ist unser Ziel.“

Wr. Neustadts neue Heimstärke

Dabei lief es zu Saisonbeginn vor allem zu Hause alles andere als nach Wunsch. Die ersten vier Partien vor heimischer Kulisse gingen allesamt verloren. Doch mit dem 2:0 gegen Kapfenberg kam Mitte September die Wende. Drei Heimsiege in Folge haben die Neustädter aktuell zu Buche stehen. Vier Heimsiege nacheinander gab es zuletzt vor mehr als acht Jahren.

"Natürlich wollen wir unsere Heimserie unbedingt fortsetzen. Wir sind jetzt vor jedem Heimspiel „einkaserniert", und das war ein entscheidender Mosaikstein, der uns die Punkte gebracht hat“, erklärt Schicker, für den es am Freitag auch gegen seinen Ex-Klub geht.

Gute Erinnerungen an erstes Derby

Nicht nur zu Hause, sondern auch auf fremdem Platz konnte Wr. Neustadt zuletzt Selbstvertrauen tanken. Am vergangenen Dienstag brachte man Titelaspirant LASK an den Rand einer Niederlage – am Ende hieß es nach 2:0-Führung noch 2:2.

GEPA pictures/ Christian Ort

Wr. Neustadt und Horn treffen am Freitag zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander. An das erste Duell erinnert sich Schicker gerne zurück. Mitte August durfte man sich durch einen Treffer in der Nachspielzeit über einen 1:0-Sieg in Horn freuen.

Horn hofft auf nächsten Befreiungsschlag

Rechtzeitig vor dem Niederösterreich-Derby fand auch Horn zurück in die Erfolgsspur. Nach zuvor vier Niederlagen in Folge feierten die Waldviertler am Dienstag einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den FAC. Gegen Wr. Neustadt soll der nächste Befreiungsschlag her.

In der Tabelle konnten die Horner die rote Laterne zwar vorübergehend an Blau-Weiß Linz abgeben, doch schon bei einem Unentschieden könnte man wieder zurück ans Tabellenende rutschen. Das will Verteidiger Albert Vallci um jeden Preis verhindern: „Wir sind sehr heiß auf das Spiel. Wir wollen unbedingt die nächsten drei Punkte holen. Wir werden uns gut vorbereiten und 100 Prozent geben.“

Auswärtsschwäche als großes Manko

Das wird wohl notwendig sein, damit die Waldviertler endlich auch auf fremdem Platz jubeln dürfen. Neben Schlusslicht Blau-Weiß Linz ist Horn die einzige Mannschaft, die in sieben Spielen noch keinen Auswärtssieg feiern konnte, zwei Unentschieden stehen fünf Niederlagen gegenüber.

Das Niederösterreich-Derby in der Ersten Fußball-Liga zwischen Wr. Neustadt und Horn wird am Freitag um 20.30 Uhr angepfiffen. ORF SPORT + überträgt das Spiel live.

Mathias Eßmeister, noe.ORF.at