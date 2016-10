Oberwaltersdorf: Stadtchefin einstimmig gewählt

Einstimmig ist Donnerstagabend die neue Bürgermeisterin von Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) gewählt worden. Natascha Matousek (ÖVP) übte bisher das Amt der Vizebürgermeisterin aus. Sie folgt Markus Gogollok (ÖVP) nach.

Thomas Lenger

Die neue Bürgermeisterin von Oberwaltersdorf wurde kurz vor 20.00 Uhr gewählt. In der Gemeinderatssitzung wurde die bisherige Vizebürgermeisterin Natascha Matousek einstimmig, von allen Fraktionen, zur neuen Bürgermeisterin gewählt. An ihrer Eignung gab es auch bei den Parteikolleginnen und Parteikollegen keinen Zweifel, denn Matousek war bereits im Vorfeld ihrer Wahl einstimmig zur Kandidatin der ÖVP gewählt worden - mehr dazu in Erneuter Bürgermeisterwechsel im Bezirk Baden (noe.ORF.at; 11.10.2016). Nachdem Matousek bisher Vizebürgermeisterin war, wurde nun Günter Hütter in dieses Amt gewählt. Die ÖVP stellt in Oberwaltersdorf zwölf der 23 Mandatare.

Rücktritt aus beruflichen Gründen

Gogollok nannte berufliche Gründe als Grundlage für die Entscheidung, als Bürgermeister zurückzutreten. Er ist seit kurzem stellvertretender Direktor der Landesberufsschule für Zahntechnik in Baden. „Meine beruflichen Aufgaben lassen mir nicht mehr so viel Zeit, wie ein Bürgermeister einer so großen und vielfältigen Gemeinde braucht. Deswegen habe ich diesen Schritt gesetzt“, begründete er seinen Rücktritt.

Link: