Angebot an Lehrstellen wird größer

Der Lehrstellenmarkt in Niederösterreich entspannt sich: Weniger Lehrstellensuchende haben ein größeres Angebot an offenen Lehrstellen. Informationen zur Berufsausbildung erhält man am Samstag auf der „Jobmania“ in Wr. Neustadt.

Die Berufsinformationsmesse in der Arena Nova in Wiener Neustadt richtet sich an Schüler zwischen der 7. und 9. Schulstufe. Arbeitgeber aus der Region stellen ihre Betriebe vor, weiterführende Schulen präsentieren ihr Angebot. In Vorträgen und Workshops erfahren die Jugendlichen etwa, wie man sich richtig bewirbt, und erhalten bei einem simulierten Bewerbungsgespräch Feedback von Experten des Arbeitsmarktservice.

Fachkräftemangel hält an

Laut der stellvertretenden Landesgeschäftsführerin des AMS Niederösterreich, Marion Carmann, ist die Jugendarbeitslosigkeit derzeit rückläufig. „Dafür gibt es zwei Gründe: Einerseits gibt es demographisch bedingt weniger Schüler, die jetzt einen Job suchen, andererseits ist eine hohe Zahl an offenen Stellen und Lehrstellen vorhanden. Das ist unseren verstärkten Bemühungen für junge Arbeitssuchende zu verdanken“, so Carmann.

Sinkende Schülerzahlen bedeuten künftig aber auch weniger Fachkräfte für die Wirtschaft. Doch gerade in technischen Berufen würde es an gut ausgebildeten Fachkräften mangeln, sagt Manfred Ungerböck, der die Firma Wittmann Battenfeld auf der „Jobmania“ präsentiert. „Da es schwierig ist, geeignete Jugendliche zu finden, bilden wir den Nachwuchs in einer eigenen Lehrwerkstätte aus“, sagt Ungerböck.

Elf Berufsinfozentren in Niederösterreich

Auch nach der „Jobmania“, die am Samstag noch von 9.00 bis 14.00 Uhr in der Arena Nova in Wiener Neustadt geöffnet ist, können sich Jugendliche Unterstützung für die Berufswahl holen. Elf BerufsInfoZentren (BIZ) des AMS gibt es in Niederösterreich. Berater unterstützen Jugendliche an den Standorten bei der Berufswahl sowie bei der Suche nach dem perfekten Aus- und Weiterbildungsweg.

