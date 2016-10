Grüne mobilisieren für 365-Euro-Öffiticket

Die niederösterreichischen Grünen haben den 24. Oktober zum „Tag des 365-Euro-Öffitickets“ erklärt. Im ganzen Land rühren sie deshalb am Montag die Werbetrommel, um auf ihre langjährige Forderung aufmerksam zu machen.

In Wien und Vorarlberg ist ein flächendeckendes Jahresticket für den öffentlichen Verkehr um 365 Euro bereits Realität. Geht es nach den Grünen soll das Ticket auch in Niederösterreich umgesetzt werden. Um ihrer langjährigen Forderung Nachdruck zu verleihen, schwärmten am Montag in ganz Niederösterreich Unterstützer und Parteimitglieder der Grünen aus, um für das 365-Euro-Jahresticket zu werben.

ORF

Krismer: „Druck auf andere Parteien erhöhen“

„Es sind jeden Tag Massen unterwegs, Pendlerinnen und Pendler in Niederösterreich, aber auch nach Wien und ein 365-Euro-Ticket im Jahr bringt eine immense Ersparnis für die einzelne Pendlerin und für den einzelnen Pendler“, sagt die Grüne Landessprecherin Helga Krismer gegenüber noe.ORF.at. Laut Krismer sind niederösterreichweit fast 50 Ortsgruppen unterwegs, unter anderem haben sie mobile Werbeflächen dabei, auf denen der Slogan „Stehst du noch oder fährst du schon?“ abgebildet ist.

„Zum einen geht es um den Klimawandel, zum anderen geht es aber einfach auch darum, dass die Menschen mehr Geld in der Geldbörse für andere Dinge benötigen als für Mobilität“, so die Landessprecherin weiter. Sie möchte mit der Aktion, den Druck auf die anderen Parteien in Niederösterreich erhöhen. Derzeit gibt es übrigens nur Jahrestickets für vorher definierte Strecken, ein Jahresticket für ganz Niederösterreich ist nicht erhältlich.

