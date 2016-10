Überfälle auf Supermärkte: Mann vor Gericht

Wegen vier bewaffneter Raubüberfälle auf Supermärkte in Niederösterreich musste sich am Montag ein 49-Jähriger in St. Pölten vor Gericht verantworten. Der Mann bekannte sich schuldig und nannte Geldschwierigkeiten als Motiv.

Die Überfälle wurden in der Früh vor Öffnung oder abends nach Geschäftsschluss verübt. Schauplätze der Coups von August 2014 bis Juni 2016 waren Filialen einer Handelskette in Markersdorf, Herzogenburg und Neulengbach (Bezirk St. Pölten) sowie in Krems. „Der Angeklagte hat jeweils sehr kaltblütig agiert“, verwies Staatsanwalt Karl Wurzer auch auf eine einschlägige Vorstrafe des 49-Jährigen. Er soll laut Anklagebehörde maskiert gewesen sein und die Angestellten mit einer halbautomatischen Waffe bedroht haben. Drei der vier Tresore soll er mit mitgebrachtem Einbruchswerkzeug geknackt haben, ein Mal scheiterte er.

„Ich habe einfach nicht mit dem Geld umgehen können“, nannte der Angeklagte am Montag finanzielle Schwierigkeiten als Motiv für die Überfälle. Mit der Beute habe er Schulden beglichen. Vor den Überfällen habe er Beruhigungsmittel genommen.

Mann seit Ende Juni in Untersuchungshaft

Die Waffe sei halbgeladen gewesen, es habe sich keine Patrone im Laderaum befunden, erklärte der Mann. Die Angestellten ließ er sich selbst fesseln, wie er berichtete. Der 49-Jährige flüchtete mit dem Fahrrad oder mit dem Mietauto. „Glauben Sie, dass die Mitarbeiter Angst um ihr Leben hatten?“, wollte Richter Slawomir Wiaderek wissen. „Das glaube ich sicher“, meinte der Angeklagte.

In allen Fällen war der auffällige „Bierbauch“ des maskierten Täters beschrieben worden. Kurz nach dem vierten Überfall in Neulengbach am 27. Juni wurde der 49-Jährige in Krems gefasst, er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Dem Angeklagten wird neben schwerem Raub auch unerlaubter Waffenbesitz angelastet. Die Opfer hatten durch die brutale Vorgangsweise des Täters einen Schock erlitten.

