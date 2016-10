Suchtgifthandel: Zwei Dealer festgenommen

Die Polizei hat einen Handel mit Suchtgift aufgedeckt. Zwei mutmaßliche Dealer, 21 und 22 Jahre alt, wurden festgenommen. Sie sollen 15 Abnehmer aus Mödling und Wien-Liesing mit Cannabiskraut versorgt haben.

Die beiden Beschuldigten aus Wien-Liesing sollen von Herbst 2015 bis April 2016 vier bis fünf Kilo Cannabiskraut gewerbsmäßig in der Bundeshauptstadt weitergegeben haben. Das Duo zeigte sich umfassend geständig, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Die beiden mutmaßlichen Dealer sitzen in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Haft.

Ausgeforscht wurden 15 Abnehmer aus dem Bezirk Mödling und aus Liesing. Laut Polizeiangaben handelt es sich dabei ausschließlich um Jugendliche und junge Erwachsene. Für den 22-jährigen Beschuldigten klickten bereits am 10. September die Handschellen, der 21-Jährige wurde am vergangenen Freitag mit Unterstützung von Mitarbeitern des Landeskriminalamtes Niederösterreich festgenommen.

