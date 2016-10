St. Pölten steht vor Nacht der Beats

Fans der elektronischen Musik kommen heute, Dienstag, in St. Pölten auf ihren Geschmack: Das „Beatpatrol“ startet in seine achte Auflage, 50 Künstler laden zu einer Nacht der Beats ins VAZ. Als Special Guest wird Scooter auftreten.

Das „Beatpatrol“-Festival findet traditionell eine Nacht vor dem Nationalfeiertag im VAZ in Sankt Pölten statt, Einlass ist ab 18.00 Uhr. Laut Veranstalter René Voak dauert es zwar nur eine Nacht, der Termin habe sich aber bewährt. Die Hauptacts reichen von Robin Schulz, Steve Aoki, Netsky und Deorro bis zu Wilkinson, Selecta und Gudrun von Laxenburg. Des Weiteren stehen Hatikwa, Nu:Tone b2b Logistics, Rockwell und Sesto Sento auf der Bühne. Als Special Guest konnte „Scooter“ für das Festival gewonnen werden.

„Erstmals wird im Sinne eines ‚Green Event‘ ein Shuttledienst von Wien zum VAZ St. Pölten und retour angeboten“, erklärte Veranstalter René Voak. Der Bustransfer beginnt um 16.00 Uhr. Die Retourfahrten werden zwischen 4.00 und 7.00 Uhr angeboten. Sollte sich der Shuttelbus bewähren, soll er auch im nächsten Jahr bei der neunten Auflage des „Beatpatrol“-Festivals wieder zum Einsatz kommen.

St. Pölten deckt breite Musikpalette ab

Die Festivals in St. Pölten würden laut Voak mittlerweile eine breite Palette an Musikgeschmäckern abdecken. Eröffnet wurde die Saison am 4. Juni beim „Holi Festival der Farben“, bei dem die Besucher - vom indischen Frühlingsfest inspiriert - Farbpuder in die Luft werfen. Am Ratzersdorfer See fand am 29. Juli - nach sechs Jahren Pause - das zehnte „Stereo am See“ statt. Am 30. Juli ging - ebenfalls am Ratzersdorfer See - das Summer Blues Festival der Stadt über die Bühne.

Beim „Frequency“ vom 18. bis 20. August gastierten unter anderem Limp Bizkit, Massive Attack, Manu Chao La Ventura und Paul Kalkbrenner in der Landeshauptstadt. Nach dem „Beatpatrol“ am 25. Oktober bildet das Mittelalterspektaktel, das sich an Fans von Metal, Folk und Fantasy richtet, am 23. Dezember im VAZ den Schlusspunkt der Festivalsaison.

