SKN trennt sich von Trainer Daxbacher

Fußball-Bundesliga-Aufsteiger SKN St. Pölten hat sich nach einem missglückten Saisonstart von Trainer Karl Daxbacher getrennt. Daxbacher hatte den SKN seit Sommer 2015 betreut, die Mannschaft ist in der Tabelle derzeit nur Vorletzter.

Die Entscheidung fiel nach einer kurzfristig einberufenen Vorstandssitzung des Vereins am Dienstag. An Stelle von Daxbacher werden Jochen Fallmann und Thomas Nentwich die Mannschaft interimistisch betreuen. Das Duo ist vorerst im Achtelfinal-Spiel des ÖFB-Cups gegen Sturm Graz für die Mannschaft zuständig. Auch am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Altach werden Fallmann/Nentwich auf der Betreuerbank Platz nehmen.

APA/Fohringer

Nur ein Sieg in zwölf Runden

St. Pölten liegt nach zwölf Runden mit nur sieben Zählern am neunten Tabellenplatz und ging erst einmal als Sieger vom Platz. Zuletzt gab es zehn Runden in Folge ohne Sieg. Daxbacher selbst will sich zu seinem Rauswurf noch nicht äußern, seine Reaktion nach dem 1:5-Heimdebakel gegen den amtierenden Meister Salzburg am Sonntag hatte aber bereits nach Resignation geklungen: „Als Trainer fühlt man sich grundsätzlich immer machtlos, weil man selber nicht einschreiten kann. Dass wir um den Verbleib in der Liga spielen werden, hat sich nach einigen Runden schon herauskristallisiert. Diese Situation hat sich nicht geändert.“

