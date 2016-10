„Pump-Aktion“ soll 7.000 Karpfen retten

In Unserfrau-Altweitra (Bezirk Gmünd) beginnt am Mittwoch eine „Rettungsaktion“ für 7.000 Karpfen. Um den Wasserstand im Altweitraer Teich zu erhöhen, sollen 80.000 Kubikmeter Wasser aus einem anderen Teich umgepumpt werden.

Dem Altweitraer Teich fehlt derzeit mehr als ein Meter Wasserstand auf das Normalmaß. Für die 7.000 Karpfen, die im Frühjahr eingesetzt wurden, könnte das im Winter problematisch, wenn nicht sogar lebensbedrohlich werden. Sollte sich eine dicke Eisdecke bilden, könnten sie nicht nur zu wenig Platz, sondern auch zu wenig Sauerstoff bekommen. Daher beginnt am Nationalfeiertag eine gemeinsame „Rettungsaktion“ der Fürstenberg’schen Forst- und Güterdirektion und der Feuerwehr. Fünf Tage lang soll Wasser vom etwa 500 Meter entfernten Ulrichser Teich in den Altweitraer Teich umgepumpt werden, angepeilt werden 80.000 Kubikmeter Wasser.

Teichverwalter: „Wir betreten alle Neuland“

„Es ist ein Experiment“, sagt Johannes Hartig, Gutsverwalter der Fürstenberg’schen Forst- und Güterdirektion in Weitra gegenüber noe.ORF.at. „Wir betreten alle Neuland, kennen zwar die Leistungen der Pumpe, aber ob es in der Praxis so spielt, wird erst die Praxis zeigen.“ Die Pumpen der Feuerwehr, die bereits in Bosnien im Einsatz waren, sollen pro Stunde etwa 500 Kubikmeter Wasser vom Ulrichser in den Altweitraer Teich befördern. „Es gibt großes Interesse seitens der Feuerwehr“, sagt Hartig. „Es ist überraschend, wie viele freiwillige Feuerwehrleute aus Weitra und Umgebung sich für diese Übung gemeldet haben.“

Der Altweitraer Teich mit 16 Hektar Wasseroberfläche ist laut Hartig ein sogenannter Himmelsteich, der „wirklich nur vom Himmel lebt“. Regen und Schnee haben in den letzten Jahren aber stark ausgelassen, weshalb der Wasserstand des Teiches gesunken ist. Auch der Ulrichser Teich, der normalerweise in den Altweitraer Teich überrinnt, ist laut Hartig den gesamten Sommer nicht übergelaufen.

Daher sollen nun die Pumpen nachhelfen, um den Fischbestand und damit die Erträge zu sichern: „Wenn der Teich nicht mehr Wasser bekommt, die Fische aber mehr Lebensraum brauchen, kann man sie nicht auf die gewünschte Größe hinzüchten“, erklärt Hartig. Der Altweitraer Teich wird alle zwei Jahre abgefischt. In dieser Zeit sollen die Karpfen von 40 Dekagramm auf 2,5 bis 2,8 Kilogramm Schlachtgewicht zulegen.

