Ötschergräben sind zweitschönster Platz

Bei der großen Bundesländer-Show „9 Plätze - 9 Schätze“ sind die Ötschergräben zum zweitschönsten Platz Österreichs gekürt worden. In einer spannenden Abstimmung bekam lediglich das Tiroler Kaisertal mehr Stimmen vom Publikum.

Bereits zum dritten Mal hat ganz Österreich in der Bundsländer-Show „9 Plätze - 9 Schätze“ den schönsten Platz des Landes gesucht. Für Niederösterreich holten die Ötschergräben nach dem Kaisertal (Tirol) den zweiten Platz. Wie schon im Vorjahr schaffte es der Finalist aus Niederösterreich damit auf das Siegerpodest.

Mostviertel Tourismus/Weinfranz

Vertreten wurden die Ötschergräben bei der großen Bundesländer-Show am Nationalfeiertag von Schriftsteller Alfred Komarek und „Niederösterreich heute“-Moderatorin Margit Laufer. „Es ist für mich unglaublich spektakulär. Nicht im Sinne von bühnenwirksam, sondern im Sinne von überraschend. Man biegt um die Ecke und steht urplötzlich in einer dramatischen Szenerie, die auch gleichzeitig etwas Romantisches hat“, schwärmte Komarek von den Ötschergräben.

Ötschergräben hatten starke Konkurrenz

Laufer freute sich über das sensationelle Ergebnis: „Dass uns so viele Zuseherinnen und Zuseher ihre Stimme gegeben haben, ist eine große Auszeichnung. Schroffe Felsen und eine romantische Schluchtenlandschaft würde man vielleicht eher in Tirol oder Vorarlberg erwarten. Wir haben heute gezeigt, wie vielfältig Niederösterreich ist und dass wir in unserem Bundesland wahre Schätze finden.“ Dabei hatten die Ötschergräben starke Konkurrenz aus den anderen Bundesländern. Folgende Finalisten schafften es in die Bundesländer-Show:

Der „Grand Canyon Österreichs“

Die Ötschergräben werden als „Grand Canyon Österreichs“ bezeichnet und bieten doch viel mehr als schroffe Felswände. Das klare Wasser bietet nicht nur Abkühlung für müde Wanderer, sondern auch für unzählige Tiere, die sich in den Ötschergräben wohl fühlen. Neben dem rauschenden Wasser und den Wasserfällen beeindruckt auch die außergewöhnlich vielfältige Pflanzenwelt - mehr dazu in „9 Plätze - 9 Schätze“: Ötschergräben

ORF

TV-Hinweis Am 30. Oktober um 17.05 Uhr werden in ORF 2 alle 27 nominierten Orte und Plätze noch einmal vorgestellt.

Am 30. Oktober werden alle 27 Orte, die von den Bundesländern ins Rennen geschickt wurden, ab 17.05 Uhr in ORF 2 in der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze – So schön ist Österreich“ noch einmal gezeigt. Von Vorarlberg bis ins Burgenland werden die einzigartigen Plätze gezeigt, auch jene, die es nicht in die finale Auswahl schafften.

Das Buch zu „9 Plätze - 9 Schätze“

Ebenfalls gibt es heuer wieder das Buch zur Show. Unter dem Titel „9 Plätze – 9 Schätze – so vielfältig ist Österreich" werden alle 27 Orte der neun Bundesländer präsentiert. Die schönsten Fotos und interessantesten Geschichten laden dazu ein, die Orte näher kennenzulernen. Dazu gibt es alle Informationen, wie man die teils verborgenen Schätze finden kann. Zusätzlich werden auch noch einmal die Sieger der jeweiligen Bundesländer aus dem vergangenen Jahr zusammengefasst. Das Buch erschien im Kral-Verlag und ist seit 26. September im ausgewählten Buchhandel erhältlich.

