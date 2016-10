Ausbau bei Österreichs größter Molkerei

Die Firma Berglandmilch hat Österreichs größte Molkerei in Aschbach-Markt (Bezirk Amstetten) weiter ausgebaut. Am Mittwoch wurde ein neues Logistikzentrum eröffnet, in dem es Platz für 28.000 Paletten Milch- und Käseprodukte gibt.

Mit 46 Metern Höhe ist das neue Logistikzentrum der Firma Berglandmilch nur knapp niederer als der Kirchturm von Aschbach-Markt. Das Zentrum ist allerdings deutlich voluminöser und moderner. Die vollautomatisierte Steuerung in der Lagerhalle erfolgt über eine spezielle Software, erklärte Josef Braunshofer, der Geschäftsführer der Berglandmilch, bei der Eröffnung. Konkret funktioniere die Software nach der mathematischen Chaos-Theorie. Nur der Computer weiß, wo sich eine entsprechende Palette in den 5.500 gekühlten und 15.000 ungekühlten Stellplätzen befindet.

Milchpreis soll wieder steigen

Mit dem millionenschweren Ausbau möchte Berglandmilch Lager und Vertrieb an seinem größten Standort in Aschbach-Markt zusammenführen. Laut Braunshofer werden mit dem neuen Zentrum rund 1.000 Lkw-Fahrten pro Jahr eingespart: „Wir sparen uns nicht nur viele Außenlager, die wir bisher betrieben haben oder anmieten mussten, sondern auch viele Transporte zwischen den Lagern und der Molkerei. All das haben wir jetzt direkt am Standort.“

Jene 12.000 Bauern, die Eigentümer der Berglandmilch sind, haben der Investition von 20 Millionen Euro in das vollautomatische Lager zugestimmt, trotz des niedrigen Milchpreises, wie betont wird. Hermann Schultes, der Präsident der Landwirtschaftskammer, sprach jedoch von einem Aufwärtstrend: „Es zeigt sich, dass die Menge bei Angebot und Nachfrage wieder zusammenpassen, dass die Milch sogar knapp wird und dass die Milchpreise wieder steigen werden. Es ist allerdings so, dass der Handel das noch nicht verstanden hat und die Molkereien große Probleme haben, diese notwendigen Preisanpassungen im Handel auch wirklich durchzubringen.“

Mostviertel als Österreichs größter Milchlieferant

„Wir sind mit dem Milchpreis auf dem richtigen Weg“, ergänzte Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie zeigte sich erfreut, dass 40 Prozent der erzeugten Milchprodukte von Aschbach-Markt aus exportiert werden können. „Die Innovation und die Qualität macht es möglich, dass wir im internationalen Wettbewerb standhalten“, so Mikl-Leitner.

Das Mostviertel ist der größte Milchlieferant Österreichs. Allein der Bezirk Amstetten ist der fünftstärkste Milchproduzent im gesamten Bundesgebiet. In der Molkerei in Aschbach-Markt werden eine Million Liter Rohmilch pro Tag zu Frischmilch, Haltbarmilch, Joghurt, Butter, Topfen und Frischkäse verarbeitet.

