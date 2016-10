Caritas St. Pölten startet Spendenaufruf

Die Caritas St. Pölten hat am Donnerstag ihren alljährlichen Spendenaufruf gestartet. Ziel der Kampagne ist es, hilfsbedürftigen Menschen in Österreich unter die Arme zu greifen und ihnen mit Rat und Tat beiseite zu stehen.

Um die schlimmste Not zu mildern, hilft die Caritas St. Pölten in vier Sozialberatungsstellen in Niederösterreich, konkret in Amstetten, St. Pölten, Krems und Waidhofen an der Thaya. Unter anderem werden Gutscheine vergeben, mit denen sich hilfsbedürftige Menschen in den Caritas-Lagern Möbel sowie Kleidung abholen können.

Ziselsberger: Kampagne soll Beitrag leisten

Die Sorge um Menschen in Armut sei eine Kernaufgabe, sagt der Präsident der Caritas St. Pölten Hannes Ziselsberger. Die Kampagne „Wir ist größer als ich“ soll hier einen Beitrag leisten. „Das letzte Netz, das uns hier zur Verfügung steht, ist die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Auch diese muss zumindest so ausgestaltet sein, dass die Grundbedürfnisse von Wohnen, Heizung, Nahrung und einem gewissen gesellschaftlichen Anschluss sicher gestellt sind“, so Ziselsberger.

Spendenkonto Caritas St. Pölten Raiffeisenbank Region St. Pölten IBAN: AT28 3258 5000 0007 6000 BIC: RLNWATWWOBG

Laut Caritas sind mehr als 1,5 Millionen Menschen in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Besonders betroffen seien Alleinerziehende und deren Kinder, aber auch Familien mit drei und mehr Kindern sowie Menschen mit Migrationshintergrund, heißt es. So seien etwa 70.000 Kinder und Jugendliche auf die Mindestsicherung angewiesen.

Im vergangenen Jahr 2015 konnte die Caritas St. Pölten ungefähr 5.000 Menschen mit Kleidung versorgen. Darüber hinaus erhielten 2.300 Haushalte Lebensmittelgutscheine und es konnten niederösterreichweit Heizkostenzuschüsse im Wert von mehr als 50.0000 Euro geleistet werden.

