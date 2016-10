„Horrorclown“ attackiert Reiterin

Wie am Donnerstag bekannt geworden ist, verschreckte ein als Clown verkleideter Mann in Fahnsdorf (Bezirk Melk) das Pferd einer jungen Reiterin vergangenen Sonntag derart, dass es zu Sturz kam. Die Frau wurde bei dem Vorfall verletzt.

Ein bislang unbekannter Mann war in einem Waldstück zwischen Pömling und Fahnsdorf (beide Bezirk Melk) plötzlich vor der 19-jährigen Reiterin auf den Weg gesprungen. Das Pferd scheute, knickte ein und stürzte zu Boden. Die junge Frau erlitt dabei Prellungen. Bekleidet war der Mann laut Polizei mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer roten Clownnase. Um die Frau und das Pferd zu erschrecken, soll er in eine ausrollbare Pfeife geblasen haben.

Der Unbekannte ließ laut Polizei die Verletzte ohne Hilfeleistung zurück und flüchtete. Zuvor soll er bereits vor einer Gruppe Wanderer aus dem Gebüsch gesprungen sein, um diese zu erschrecken. Laut Zeugenbeschreibungen soll der Mann von normaler Statur und etwa 175 Zentimeter groß sein. Hinweise zur Identität nimmt die Polizeiinspektion Melk unter der Telefonnummer 059133-3130 entgegen. Dies dürfte nun der dreizehnte Fall einer „Horrorclown“-Attacke in Niederösterreich gewesen sein, mehr dazu in „Horrorclowns“ in Niederösterreich gesichtet.