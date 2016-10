Startschuss für HD-Antennenfernsehen

In Niederösterreich, Wien und dem Burgenland wurde am Donnerstag auf das neue, digitale Antennenfernsehen umgestellt. Die ORF-Tochter ORS hat am Sender Kahlenberg medienwirksam den Stecker gezogen.

Antennenfernsehen via DVB-T ist im Osten Österreichs seit Donnerstag Geschichte. Ab sofort ist in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nur noch der Nachfolgestandard DVB-T2 im Einsatz, der unter der Marke simpliTV vertrieben wird. Insgesamt 70 Sendeanlagen wurden gleichzeitig umgestellt, 60 Techniker waren dafür im Einsatz. „Das ist schon ein sehr großer technischer Aufwand gewesen. Circa fünf Millionen Euro wurden investiert und es gab vor allem auch eine jahrelange Planung“, sagte Norbert Grill, der Technikchef der ORS.

simpliTV

Bis zu 13 Programme kostenlos empfangbar

Norbert Gollinger, der Landesdirektor des ORF Niederösterreich, sprach am Donnerstag von einem logischen Schritt. „Es ist vor allem ein großer Schritt für unser Publikum, weil der ORF bei der Einführung von ‚High Definition‘ im Fernsehen als Vorreiter unterwegs war und jetzt setzen wir einen weiteren Meilenstein, damit unser Publikum, das über Antenne fernsieht, die Bilder auch gestochen scharf sehen kann“, so Gollinger.

Von der Umstellung betroffen sind alle TV-Konsumenten, die ihr Programm via Dach-oder Zimmerantenne empfangen. Ihnen wurde in den vergangenen Wochen ein Insert eingeblendet, das über die Abschaltung informierte. Sie können ab sofort bis zu 13 Programme, sieben davon in HD, kostenlos empfangen. Neben der ORF-Senderfamilie (ORF eins, ORF 2, ORF III und ORF Sport +) befinden sich darunter auch mehrere österreichische Privatsender. Darüber hinaus müssten 50.000 bis 70.000 Haushalte ihre Empfangsgeräte noch umstellen, hieß es.

