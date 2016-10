Cobra stürmte Wohnung in Baden

Beamte der Spezialeinheit Cobra haben zusammen mit Beamten des niederösterreichischen Landesamtes am Mittwoch die Wohnung einer Frau in Baden gestürmt. Sie wird verdächtigt, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein.

Die Beamten der Sondereinheit Cobra stürmten gegen 7.30 Uhr die Wohnung in Baden und nahmen die Frau, die noch einen Bademantel getragen haben soll, fest. Nach Angaben der Staatswanwaltschaft Wr. Neustadt soll es sich bei der Frau um eine vermeintliche Unterstützerin der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) handeln. Sie soll die Lebensgefährtin jenes Mannes sein, der Anfang September von der Cobra im selben Haus festgenommen wurde - mehr dazu unter Terrorverdächtiger in Baden festgenommen.

Der Mann steht laut Staatsanwaltschaft im Verdacht, Unterstützungshandlungen für die Dschihadistenmiliz IS gesetzt haben. Nun habe man auch die Untersuchungshaft für seine Lebensgefährtin beantragt und deshalb die Festnahme angeordnet. Bei dem Einsatz soll unter anderem der Computer der Frau beschlagnahmt worden sein. Die Beschuldigte befindet sich in der Justizanstalt Wr. Neustadt.