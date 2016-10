Seelsorge nun auch per Chat

Neben der klassischen Telefonberatung kann man in kritischen Situationen nun Seelsorge auch per Internet-Chat in Anspruch nehmen. Die Beratung ist kostenlos und kann im Vorhinein für eine bestimmte Uhrzeit gebucht werden.

Ob bei Einsamkeit, Beziehungsproblemen oder Depression, die Telefonseelsorge Österreich bietet bei diversen Problemen kompetenten Rat. Weil es vielen Menschen allerdings leichter fallen dürfte, ihre Sorgen niederzuschreiben, statt mit jemandem darüber zu reden, wurde die Seelsorge via Chatfunktion ins Leben gerufen.

Studie: Schreiben verbessert Wohlbefinden

Laut einer Studie der Purdue University (USA) verbessert das Aufschreiben von belastenden Erfahrungen nämlich das seelische Wohlbefinden. Sich schriftlich mit den eigenen Emotionen auseinander zu setzen, kann daher ein selbstheilender Prozess sein. „Gerade junge Leute, für die das Chatten auf sozialen Netzwerken zum Alltag gehört, nutzen unser Angebot. Sie drücken sich einfach lieber schriftlich aus“, erzählt Irmgard Bayrhofer, Fachreferentin für Online-Beratung der Telefonseelsorge.

Wer mit Beratern der Telefonseelsorge chatten möchte, braucht lediglich einen Benutzernamen und ein Passwort anzulegen. Auf der Webseite der Telefonseelsorge kann man dann kostenlos einen Chat zu einer bestimmten Uhrzeit buchen. Insgesamt 22 Berater kümmern sich um alle Anliegen, diese seien für die Chatberatung speziell ausgebildet worden.

Chat-Beratung erfolgt anonym

„Durch die Anonymität sind es vor allem schambesetzte und tabuisierte Themen, die im Chat angesprochen werden“, sagt Bayrhofer. Sicherheit habe dabei einen hohen Stellenwert, deshalb könne nur der jeweilige Berater den Chat lesen. Die Daten werden verschlüsselt und vertraulich behandelt.

Die Telefonseelsorge ist erreichbar unter der Nummer 142 (ohne Vorwahl).

Neben der neuen Chatfunktion gibt es auch weiterhin die klassische Telefonseelsorge, die für jeden Anrufer kostenlos ist. Darüber hinaus können Ratsuchende die Berater der Telefonseelsorge auch per E-Mail kontaktieren. Die Anfragen werden in maximal 48 Stunden beantwortet, heißt es.

