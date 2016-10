Terror-Pärchen soll Attentat geplant haben

Gegen jene beiden in Baden verhafteten Terrorverdächtigen werden nun schwere Vorwürfe bekannt: Laut der Tageszeitung „Kurier“ sollen die beiden ein Selbstmord-Attentat gegen das Verteidigungsministerium geplant haben.

Bereits bei der Festnahme des Mannes im September wurden laut der Staatsanwaltschaft Datenträger beschlagnahmt. Auf dem sichergestellten Computer des Paares sollen sich Gesprächsprotokolle befinden, die laut Staatsanwalt Erich Habitzl, nun ausgewertet wurden und zur Festnahme der 36-jährigen Tschetschenin geführt haben, mehr dazu in Cobra stürmte Wohnung in Baden.

Laut einem Bericht der Tageszeitung „Kurier“ soll es in einem dieser Chats um ein Selbstmord-Attentat in Österreich gegangen sein, und zwar um die Zündung eines Sprengstoffgürtels im Verteidigungsministerium.

Anwalt dementiert: „Sache nicht ernst gemeint.“

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt will die mutmaßlichen Anschlagspläne des Pärchens zum jetztigen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren. Es bestehe aber gegen beide Verdächtige dringender Tatverdacht Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein. Die 36-jährige Tschetschenin und der 25-jährige Russe sitzen beide in Untersuchungshaft in Wiener Neustadt.

Die Internetgespräche der beiden Verdächtigen stammten offenbar aus jener Zeit, als er noch in Belgien lebte und die beiden beinahe aussschließlich über Skype kommunizierten. „Es handelte sich dabei nur um blödes Gerede. Die Sache war nicht ernst gemeint. Sie soll zu dem Zeitpunkt stark alkoholisiert gewesen sein“, zitiert der „Kurier“ den Anwalt der beiden, Wolfgang Blaschitz.

