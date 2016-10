Letzte Schritte für HD-Antennenfernsehen

In Niederösterreich wurde am Donnerstag auf das digitale Antennenfernsehen umgestellt. Im Gespräch mit noe.ORF.at erklärt Michael Weber, ORF-HD-Beauftragter, was zu tun ist, falls „NÖ heute“ nicht in höchster Bildqualität zu sehen ist.

Am Wiener Kahlenberg ist am Donnerstag der offizielle Startschuss für die Umstellung der Fernsehprogramme auf digitales Antennenfernsehen gefallen. Betroffen davon sind die Bundesländer Niederösterreich, Wien und das Burgenland. So sehen 200.000 Menschen in Niederösterreich die ORF-Programme dadurch künftig in höchster Bildqualität (Anm.: „High Definition“).

noe.ORF.at: Am Donnerstagabend haben nicht alle Zuseherinnen und Zuseher „Niederösterreich heute“ am gewohnten Sendeplatz vorgefunden. Wieso war dies der Fall?

Michael Weber: Die Frequenzen wurden so aufgeteilt, dass am ersten Platz ORF eins ist, am zweiten ORF Wien, dann kommen die Privatsender und ORF III und 3Sat und auf Platz neun ist „Niederösterreich heute“. Das hat einen frequenztechnischen Grund, da man die Fernsehsender in einem gewissen Spektrum aufteilen muss.

Alle Informationen zur HD-Umstellung Hotline 0800 66 55 66 (Montag bis Samstag von 8.00 bis 21.00 Uhr) und im ORF-Teletext auf Seite 883

noe.ORF.at: Hat der Kunde selbst etwas falsch gemacht?

Weber: Der Kunde hat nichts falsch gemacht und kann auch sehr einfach mit der Menütaste „Niederösterreich heute“ von Platz neun wegnehmen und einfach auf den zweiten Platz verschieben, so dass man wieder am gewohnten Platz „Niederösterreich heute“ vorfindet.

noe.ORF.at:Damit man die neuen HD-Programme überhaupt findet, musste zuvor die simpliTV-Box angeschlossen werden. Hätte man dabei etwas falsch machen können?

Weber: Ein Fehler kann dabei nicht passieren, das ist das Schöne an simpliTV, es ist tatsächlich wieder einfach geworden. Wenn man es jetzt angesteckt hat und die Programme sieht, sprich ORF eins am ersten Platz und „Niederösterreich heute“ am neunten Platz, dann hat man nichts falsch gemacht. Man muss auch nichts verändern, außer auf die Menütaste drücken, „Niederösterreich heute“ nehmen und auf den zweiten Platz schieben.

noe.ORF.at:Falls es dennoch Probleme gibt, wo können sich die Kunden informieren?

Weber: Wenn man sich gar nicht zurecht findet, dann gibt es eine ganz einfache Variante: Unter der Nummer 0800 665566 wird jedem weitergeholfen.

