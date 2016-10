Virtueller Flug über Las Vegas

Im „Multiplex“ in der Shopping City Süd kann man seit Freitag über Las Vegas fliegen, durch ein Geisterhaus spazieren oder den freien Fall von einem Baukran wagen. Möglich macht es die erste „Virtual Reality Gaming Zone“ Österreichs.

Die „Virtual Reality“ oder kurz „VR-Brille“ sieht aus wie eine große Skibrille - der Unterschied: Hindurchsehen kann man durch sie nicht. Die Brille wird den Besuchern in der „Gaming Zone“ in Vösendorf (Bezirk Mödling) auf den Kopf geschnallt und schon sind sie in einer dreidimensionalen Welt. Die Brille deckt das gesamte Sichtfeld ab, was die Simulation echt wirken lässt. Große Kopfhörer sorgen für die richtigen Hintergrundgeräusche.

Für die Sicherheit der Besucher gibt es einen Gurt - ihre Reaktionen sind nämlich schwierig einzuschätzen, erklärt Peter Rohm von „VR Adventures“: „Die Leute reagieren, als würden sie das, was sie sehen, auch wirklich spüren.“ Sascha Böck aus Pfaffstätten (Bezirk Baden) wagte den Flug über Las Vegas: „Am Anfang war mir ein bisschen mulmig im Magen, aber dann ist es relativ gut gegangen“, berichtet er gegenüber noe.ORF.at.

Nervenkitzel direkt aus Las Vegas

In der „Gaming Zone“ werden drei Abenteuer angeboten: Als „Flying Superhero“ fliegt man über Las Vegas, während man Luftballone einsammelt oder einfach die Aussicht auf die Stadt in der Wüste genießt. Im „House of Horror“ gilt es, den Ausgang zu finden und beim „Free Fall“ stürzt man sich waghalsig von einem Baukran. Wer in nächster Zeit also zum Beispiel einen Fallschirmsprung wagen will, kann in Vösendorf üben. Die „Virtual Reality Gaming Zone“ in der SCS ist laut Betreiberangaben die erste in Österreich.

