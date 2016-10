Kleintransporter auf A2 ausgebrannt

Ein Kleintransporter ist am Samstag in der Früh auf der Südautobahn (A2) bei der Ausfahrt Traiskirchen (Bezirk Baden) in Brand geraten. Der Lenker konnte sich aus dem Fahrzeug befreien, bevor es in Vollbrand stand.

Der Kleinlastwagen war laut einer Aussendung der Feuerwehr Wiener Neudorf mit Flohmarktware beladen, warum er in Brand geraten war, stand vorerst nicht fest. Um den Brand zu löschen, waren am Samstag 15 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Feuerwehr Wiener Neudorf / Lukas Derkits

Am Kleintransporter entstand trotz des raschen Feuerwehreinsatzes Totalschaden. Zwei Fahrspuren der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz mussten während der Löscharbeiten gesperrt werden.

