Geberit hofft auf Wachstum

Der Sanitärspezialist Geberit hat im Vorjahr die finnische Keramikfirma Sanitec gekauft, wodurch sich auf einen Schlag der Mitarbeiterstand verdoppelte. Von dieser Expansion will man auch in Pottenbrunn (Bezirk St. Pölten) profitieren.

Seit 1874 macht Geberit Geschäft mit dem Geschäft. Das neueste Produkt: Ein WC, das auf Knopfdruck einen Duschkopf ausfährt und reinigt. Wer will, bekommt auch Föhn und Sitzheizung. Bedarf sehen die Verantwortlichen in großen Teilen Europas: „Es gibt noch viele Länder, die in der Sanitärtechnik anders strukturiert sind als die Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien oder die Benelux-Länder. Der Rest von Europa sieht im Badezimmer noch relativ stark anders aus, das wollen wir ändern“, sagt Geberit-Finanzvorstand Roland Iff.

Lautstärke von Klodeckeln im Test

In eineinhalb Stunden bauen die Mitarbeiter im Stammwerk in Jona in der Schweiz ein Dusch-WC zusammen, zugelassen ist es für eine Belastung von 400 Kilogramm. Getestet wird das in der hauseigenen Abteilung für Forschung und Entwicklung. Hier wir auch gemessen, wie laut Klodeckel, Spülung oder ein Abflussrohre sind.

Durch die Übernahme von Sanitec verdoppelte sich im Vorjahr der Mitarbeiterstand von Geberit von 6.000 auf 12.000 Beschäftigte. Von dieser Expansion will man auch in Pottenbrunn profitieren, sagt Geschäftsführer Helmut Schwarzl: „Für den Standort Pottenbrunn wird es langfristig auch eine gewisse Auswirkung haben, da es um Keramik geht und jede Keramik auch einen Ablauf braucht. Wir in Pottenbrunn sind spezialisiert auf die Siphontechnik und auf Abläufe.“

„Chance, weiterhin zu wachsen“

Mit konkreten Zahlen ist Schwarzl vorerst zurückhaltend: „Wir sind in den letzten Jahren wunderbar gewachsen. Durch diese Akquisition sollte sich noch einmal für uns eine Chance ergeben, weiterhin zu wachsen.“ Aktuell sind am Standort in Pottenbrunn etwa 400 Leute beschäftigt, 22 Lehrlinge befinden sich in Ausbildung. Wer übrigens Lust auf ein WC mit Duschfunktion, Föhn und Sitzheizung bekommen hat: Ab 700 Euro ist man im Geschäft.

