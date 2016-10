Mann aus verrauchter Wohnung gerettet

In letzter Sekunde ist am Freitag in der Nacht ein Mann bei einem Brand in St. Pölten von der Feuerwehr gerettet worden. Das Feuer brach im Keller eines Mehrparteienhauses aus, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Als die Feuerwehr eintraf, war das Stiegenhaus bereits stark verraucht. Die Bewohner hatten sich zu dem Zeitpunkt schon ins Freie begeben. Nur eine Person wurde noch im Haus vermutet und schließlich unter Einsatz von Atemschutz aus einem der oberen Stockwerke geborgen, berichtete die Feuerwehr St. Pölten.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Der Mann lag reglos am Boden seiner Wohnung. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Beim Durchsuchen aller anderen Wohnungen fanden die Einsatzkräfte noch eine Frau, sie konnte aber selbst hinaus gehen.

35 Feuerwehrleute konnten den Kellerbrand eindämmen und das Stiegenhaus vom Rauch befreien. Die Brandursache war Samstagfrüh noch unklar, wobei die Polizei nicht ausschloss, dass der Brand gelegt worden war.

