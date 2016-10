Mann verletzte Kirchenbesucherin

In Ottenstein (Bezirk Krems) hat die Polizei am Freitagabend einen 33-jährigen Mann festgenommen. Er onanierte in der Pfarrkirche vor zwei Frauen. Eine der beiden Frauen riss er außerdem zu Boden und verletzte sie.

Der Zwischenfall ereignete sich am Freitag gegen 19.00 Uhr, sagte Markus Haindl von der Landespolizeidirektion: „Als die zwei Frauen bemerkt haben, dass der Mann geschlechtliche Handlungen an sich vornimmt, sind sie aus der Kirche geflüchtet, wobei sie der Täter verfolgt und eine der beiden Frauen verletzt hat.“

Bei der verletzten Frau handelt es sich um eine 81-Jährige, sie wurde leicht verletzt, „der Tatverdächtige ist unterdessen festgenommen worden, die Untersuchungshaft wurde in Aussicht gestellt“, sagt Haindl. Der 33-jährige Mann sei der Polizei bekannt, trat bislang strafrechtlich aber nicht in Erscheinung. „Zum Motiv konnte der Verdächtige noch nicht befragt werden. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass der Verdächtige an einer psychischen Erkrankung leidet“, so der Polizeisprecher gegenüber noe.ORF.at.