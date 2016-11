Multi-Talent Felix Dvorak wird 80

Felix Dvorak, beliebter Komödiant, Humorist, Autor und langjähriger Theaterleiter in Mödling (zwölf Jahre), Berndorf (21 Jahre) und Weitra (sechs Jahre), feiert am Freitag seinen 80. Geburtstag.

Felix Dvorak wurde am 4. November 1936 in Wien geboren. „Als Spross einer mehr als originellen Familie - darunter Komponisten, Kongoforscher und königliche Leibärzte - wuchs er, zwischen Räuber und Gendarmspielen und manischen Kinobesuchen, im Wiener Zinshaus auf. Nach verschiedenen Versuchen, sein Glück in sogenannten Brotberufen zu finden, besann er sich auf seine wahre Bestimmung: das Theater. Als Conferencier in diversen Nachtlokalen, als Eleve bei Wandertheatern, Ausflügen in die Welt der Waschmaschinenvertreter, gelang ihm letztendlich der Durchbruch als Schauspieler, Kabarettist und Schriftsteller“, heißt es in dem 2011 erschienenen Buch „Erinnerungen in Anekdoten“.

APA/Roland Schlager

Der gelernte Zuckerbäcker begann 1956 seine Karriere als Schauspieler bei dem Tourneetheater „1. Österreichische Länderbühne“ und war zunächst an vielen Wiener Bühnen sowie der „Kleinen Komödie“ in Hamburg tätig. 1964 gründete er mit dem „Austria Kabarett“ ein eigenes Tourneetheater. In der Folge spielte er u.a. am Stadttheater Klagenfurt, bei den Komödienspielen auf Schloss Porcia, am Theater in der Josefstadt oder dem Wiener Volkstheater.

Schauspieler, Conferencier, Autor und Impresario

Als Entertainer trat er unter anderem in Paris und Las Vegas auf, auch als Operettenbuffo wurde er verpflichtet. 1984 gründete er die Komödienspiele Mödling, 1989 die Berndorfer Sommerspiele (Bezirk Baden), 2006 das Schloss Weitra Festival (Bezirk Gmünd). Als er sich im Juli 2011 mit „Charleys Tante“ als Intendant in Weitra verabschiedete, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP), Dvorak habe „die niederösterreichische Kulturszenerie versüßt, auf besondere Art und Weise geprägt und sehr viel für Niederösterreich und sein Selbstbewusstsein geleistet“.

Als Gestalter kulturgeschichtlicher Sendereihen und Mitarbeit am zahlreichen Unterhaltungssendungen wie „Cabaret-Cabaret“, „Variete-Variete“, „Österreich hat immer Saison“, „Humor kennt keine Grenzen“, „Tritsch-Tratsch“ oder „Wer A sagt“ prägte er eine ORF-Ära mit, für die satirische TV-Sendungen „Flohmarkt Companie“ (gemeinsam mit Peter Lodynski) und „Mad in Austria“ (Regie: Herbert Grunsky) wurde er u.a. beim TV-Festival im Montreux ausgezeichnet und erhielt eine Emmy-Nominierung.

Dvorak machte sich auch als Autor zahlreicher TV-Drehbücher, Theaterstücke und humoristischer Bücher („Sternstunden des Humors“, „Küss die Hand, Herr Hofrat“, die Autobiografie „Dworschak heißt man nicht“ u.a.) einen Namen. Seit 1996 trägt Dvorak, der seit 1961 mit Elisabeth Haindl verheiratet ist und zwei Töchter hat, den Berufstitel Professor. 2002 wurde er mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich, 2007 mit der Goldenen Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien ausgezeichnet.

