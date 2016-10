Mann belästigte Frau in Park

Die Polizei in Waidhofen an der Ybbs fahndet nach einem Mann, der eine Frau in einem Park sexuell belästigt haben soll. Die Ermittler veröffentlichten ein Phantombild des Verdächtigen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Laut Polizeibericht hatte sich der Unbekannte am 27. Oktober gegen 19.00 Uhr vor einer Frau, die auf einer Parkbank gesessen ist, entblößt. Als sie laut schrie und flüchten wollte, packte er die 33-Jährige am Arm, sie konnte sich aber losreißen. Das Opfer wurde nicht verletzt.

Verdächtiger trug dunkle Kleidung

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war der Mann 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank und hatte dunkelbraunes kurzes Haar. Er trug eine dunkle Hose und Jacke. Ein Phantombild wurde erstellt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs erbeten.

Pro Jahr gibt es in Niederösterreich etwa 100 Anzeigen wegen Vergewaltigung und geschlechtlicher Nötigung. Laut Polizei passiere der Großteil der Delikte in einem Bekanntschaftsverhältnis zwischen Täter und Opfer.

