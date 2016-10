Diebe versetzten Baustellencontainer

Unbekannte Diebe betraten vergangene Woche eine abgesperrte Baustelle in Mank (Bezirk Melk), stahlen eine Fernbedienung für einen Kran und versetzten damit in weiterer Folge einen Container. Die Polizei ermittelt.

LPD NÖ

Die Polizei Niederösterreich ermittelt rund um Sachbeschädigung und Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle in Mank (Bezirk Melk) in der Nacht auf vergangenen Samstag. Vorerst unbekannte Täter hatten einen Container an einem Kran befestigt, angehoben und zur Seite gezogen. Der Container wurde in der angrenzenden Wiese auf der Stirnseite stehen gelassen und war zerstört, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.

Fernbedienung für Kran gestohlen

Die Fernbedienung für den elektrisch betriebenen Turmdrehkran sowie ein Radio hatten die Täter bei einem Einbruch in zwei Container auf der abgesperrten Baustelle in der Anderlegasse in Mank gestohlen. Die Schadenssumme war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vorerst noch nicht bekannt.