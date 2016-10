Polizei fasste Serieneinbrecher

In Parbasdorf (Bezirk Gänserndorf) hat die Polizei am Samstag einen Einbrecher auf der Flucht gefasst. Der 30-Jährige zeigte sich geständig und befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg. Ihm wurden neun weitere Straftaten zugeordnet.

Bei dem Einbruch in Parbasdorf schlug die im Wohnhaus installierte Alarmanlage an. Als die Polizeibeamten dort eintrafen, wollte der Einbrecher über den Garten in ein angrenzendes Feld flüchten. Er konnte jedoch unmittelbar neben dem Grundstück gefasst und festgenommen werden.

Zu allen Tathandlungen geständig

Den erbeuteten Schmuck ließ der Mann am Fluchtweg zurück. Der Beschuldigte zeigte sich zu allen Tathandlungen geständig, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag per Aussendung mitteilte. Der 30-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Nach genauerer Überprüfung des Slowaken konnten ihm aufgrund von DNA-Treffern weitere Taten zwischen Mitte September und Ende Oktober zugeordnet werden. Die in Summe zehn Einbruchsdiebstähle fanden in Engelhartstetten, Haringsee und Parbasdorf statt - vier in Wohnhäuser, fünf in Fahrzeuge und einer in eine Kläranlage. Laut Polizei erbeutete er Schmuck und Bargeld in der Höhe von 3.000 Euro. Der Sachschaden soll mindestens 4.000 Euro betragen.

Einbrecher auch im Bezirk Zwettl gefasst

Ebenfalls gefasst wurde ein 24-Jähriger, der vier Einbrüche im Bezirk Zwettl begangen haben soll. Er wurde in der Nacht auf Freitag nach einem Coup in Moidrams festgenommen. An seiner Wohnadresse entdeckten Ermittler Diebesgut von weiteren Taten, die er im Oktober verübt haben soll. Konkret werden dem Mann Einbrüche in drei Firmengebäude und einen Hochstand vorgeworfen.

Die Beamten stellten im Zuge der Ermittlungen Bargeld, ein Jagdgewehr, Laptops sowie ein Handy und eine Digitalkamera sicher, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Die Schadenshöhe stand vorerst nicht fest. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Krems gebracht.

