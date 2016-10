Donaurollfähren machen Winterpause

Der Winter ist zwar weit und breit noch nicht in Sicht, dennoch gehen die Donau-Rollfähren in Weißenkirchen und Korneuburg in Winterpause. Die letzten Betriebstage sind zu Allerheiligen und zu Allerseelen.

Die Rollfähre zwischen Weißenkirchen und St. Lorenz in der Wachau fährt zu Allerheiligen zum letzten Mal vor der Winterpause. Die letzte Überfahrt findet um 18.15 Uhr statt. Zu Allerseelen stellt dann auch die Fähre zwischen Klosterneuburg und Korneuburg ihren Betrieb ein. Der Fährbetrieb läuft bis zum Einbruch der Dämmerung.

Die Donaufähre zwischen Spitz und Arnsdorf ist ganzjährig in Betrieb. Ab Allerheiligen ist der Betrieb allerdings eingeschränkt. Bis 15. März fährt die Fähre nur noch an Werktagen.

