18-Jährige bei Unfall getötet

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Hollabrunn ist am Montagabend eine 18-jährige Frau ums Leben gekommen. In den Unfall im Gemeindegebiet von Guntersdorf waren nach Angaben der Polizei drei Fahrzeuge verwickelt.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße 1035. Ein 25-Jähriger, in dessen Pkw die 18-jährige Frau saß, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei anderen Fahrzeugen. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen zum Teil schwer verletzt.

Der 25-jährige Unfall-Lenker war laut Polizei von Pernersdorf in Richtung Guntersdorf unterwegs. In seinem Fahrzeug befanden sich seine 18-jährige Schwester sowie ein weiterer 18-jähriger Beifahrer. Aus vorerst unbekannter Ursache geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 39-Jährigen. In weiterer Folge kam der von dem 25-Jährigen gelenkte Pkw ins Schleudern und stieß mit seiner Beifahrerseite gegen die Front eines nachkommenden Pkw eines 36-Jährigen.

Geschwisterpaar wurde eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralles wurden der 25-Jährige und seine Schwester im Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 18-Jährige wurde durch den Notarzt versorgt, verstarb jedoch aufgrund ihrer schweren Verletzungen auf dem Weg in das Landesklinikum Horn.

Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall ebenso wie der 36-Jährige schwere Verletzungen. Der 18-jährige Mitfahrer des 25-Jährigen wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt. An den drei beteiligten Pkw entstand Totalschaden.

