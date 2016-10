Unbekannte sprengten Telefonzelle

Erneut ist es zu Halloween zu Sachbeschädigungen gekommen. In Schwadorf (Bezirk Wien-Umgebung) sprengten Unbekannte eine Telefonzelle. Die befürchteten Vorfälle mit Horrorclowns blieben unterdessen aus.

Die Polizei kündigte im Vorfeld vor allem in größeren Städten verstärkte Kontrollen zu Halloween an, nachdem es zuletzt vermehrt zu Zwischenfällen mit Horrorclowns gekommen war - mehr dazu in Polizei nimmt Horrorclowns ins Visier (noe.ORF.at; 31.10.2016). Letztlich wurden nur vereinzelt Horrorclowns, deren Ziel es ist, Passanten zu erschrecken, gesichtet. Die Präventionsmaßnahmen hätten demnach gegriffen, sagt Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion: „Wir haben in den vergangenen Tagen viel Aufklärungsarbeit betrieben und sind mit dem momentanen Ergebnis sehr zufrieden.“

Wie schon in den vergangenen Jahren kam es in der Nacht auf Dienstag allerdings zu zahlreichen Sachbeschädigungen. „Eine endgültige Bilanz liegt noch nicht vor, weil unsere Erfahrung zeigt, dass viele Schäden erst tagsüber bemerkt werden“, so Baumschlager. In den vergangenen Jahren registrierte die durchschnittlich 200 Sachbeschädigungen zu Halloween - mehr dazu in Halloween: Polizei mahnt zur Vernunft (noe.ORF.at; 29.10.2015).

„Telefonzelle deutlich verzogen“

Im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen in Schwadorf und Würnitz (Bezirk Korneuburg) bittet die Exekutive um Hinweise an die jeweiligen Polizeidienststellen. In Schwadorf sprengten Unbekannte eine Telefonzelle. „Hier wurde ein äußerst starker Sprengkörper verwendet, da sich die Telefonzelle deutlich verzogen hat“, sagt Baumschlager. In Würnitz wurde ein Zigarettenautomat gesprengt.

