Kleinkinderbetreuung wird ausgebaut

Der Ausbau der Kleinkinderbetreuung in Niederösterreich schreitet voran. Etwa ein Viertel aller Kinder bis zum zweiten Lebensjahr sind in einer Tagesbetreuungsstätte untergebracht, weitere Maßnahmen sind geplant.

Landesweit gibt es 330 Tagesbetreuungsgruppen für Kleinkinder, wobei erst vor wenigen Tagen in Scheibbs eine derartige Einrichtung eröffnet wurde. Zum Vergleich: Während fast 97 Prozent der drei- bis fünfjährigen Kinder einen Kindergarten oder ähnliche Einrichtungen besuchen, liegt der Anteil der Kinder bis zum Alter von zwei Jahren bei einem Viertel.

Familien sollen selbst entscheiden können

In den 330 Tagesbetreuungsgruppen können mehr als 5.100 Kinder betreut werden, im Bundesländervergleich liegt Niederösterreich damit deutlich über dem Durchschnitt. In einer Aussendung betont Familienlandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP), dass Familien selbst entscheiden können sollen, ob und wann die Eltern wieder in den Beruf einsteigen: „In Niederösterreich sollen die Angebote dort entstehen, wo die Familien Bedarf haben.“

Abseits der Tagesbetreuungsgruppen werden 3.600 Kinder von mehr als 760 Tageseltern betreut. Bis zum nächsten Jahr sollen in den Ausbau von Einrichtungen für Kinder bis zum dritten Lebensjahr 55,4 Millionen Euro investiert werden, hieß es.

Links: